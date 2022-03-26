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ING Bank відмовитися від всіх нових бізнес-контактів з російськими чи білоруськими компаніями

Субота, 26 березня 2022, 09:00

Найбільша банківська група Нідерландів ING Bank ухвалила рішення відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими чи білоруськими компаніями по всьому світу.

Про це повідомив НБУ.

За їхнім повідомлення, нідерландська фінустанова повідомила про це відповідним листом у відповідь на звернення Національного банку.

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