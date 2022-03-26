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Зеленський вважає, що Катар може допомогти стабілізувати енергетичну ситуацію в Європі

Субота, 26 березня 2022, 12:09 - Ілля Колдомасов

Президент Володимир Зеленський заявив, що Катар може зробити свій внесок у стабілізацію енергетичної ситуації в Європі на тлі війни Росії проти України.

Про це він заявив на форумі в столице Катара Дохе. 

За його словами, коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти й газу - це лише питання часу. 

"Відповідальні держави, зокрема держава Катар, — це надійні та солідні постачальники енергоресурсів. І можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена", — заявив президент.

Нагадуємо:

Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство у сфері енергетики.

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енергетика
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