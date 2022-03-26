Зеленський вважає, що Катар може допомогти стабілізувати енергетичну ситуацію в Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Катар може зробити свій внесок у стабілізацію енергетичної ситуації в Європі на тлі війни Росії проти України.

Про це він заявив на форумі в столице Катара Дохе.

За його словами, коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти й газу - це лише питання часу.

"Відповідальні держави, зокрема держава Катар, — це надійні та солідні постачальники енергоресурсів. І можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена", — заявив президент.

Нагадуємо:

Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство у сфері енергетики.