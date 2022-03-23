Украина призвала крупнейшие табачные компании остановить бизнес в РФ

Министр финансов Сергей Марченко обратился к руководству крупнейших табачных компаний British American Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris International с призывом остановить бизнес в РФ.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"121 ребенок погиб, миллионы украинцев вынужденно покинули свои дома, тысячи разрушенных школ, больниц, детсадов. Можно бесконечно перечислять ужасные последствия, которые испытывает Украина в результате варварской войны начатой РФ", – пишет Марченко.

Он объясняет, что работать и вести бизнес в РФ означает уплачивать налоги, направляемые на финансирование террористических действий режима Путина. "И сотни международных компаний уже сделали выбор в пользу мира и прекратили работу в РФ", – добавил министр.

Как ранее сообщалось, официальная позиция этих компаний сводится к отмене новых инвестиций и приостановке работы отдельных подразделений. В частности, пишет Марченко, British American Tobacco рассматривает опцию трансфера бизнеса в РФ третьей стороне, которой может являться локальный игрок.

Japan Tobacco International пока прекращают новые инвестиции, как и Philip Morris International.

"Однако этого недостаточно. Мое убеждение – компромиссов и сглаживающих альтернатив не может быть. Надеюсь, что крупнейшие табачные производители присоединятся к большинству международного бизнеса и сделают выбор в пользу безопасности Украины и всего цивилизованного мира", – резюмирует министр.

Следить за выходящими, не выходящими или просто прекращающими инвестициями в РФ компаниями можно на странице ЭП.

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Напоминаем:

Лидером по выручке среди иностранных компаний в России является Philip Morris. В 2020 году этот американский гигант выручил с рынка РФ 359 млрд руб (5 млрд долл.).

На все три табачных компании приходится половина всех налоговых поступлений в российский бюджет среди оставшихся в России иностранных компаний – 9,1 млрд дол.



