Новости 8 февраля: власти подарят пенсионерам смартфоны, в "Дії" появились новые услуги

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О смартфонах для пенсионеров. Все вакцинированные граждане Украины старше 60 лет получат от государства смартфон и льготный тариф на интернет.

О новых услугах в "Дії". В Дії появится ряд новых услуг, включая изменение места регистрации и справку о несудимости.

О Дія.City. С 8 февраля в Украине начинает работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.

Об НКРЭКУ. На 11 февраля запланировано заседание СНБО, на котором могут уволить руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об электровозах. Президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина реализует вместе с Францией, в частности, о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Эксклюзив ЭП

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Заброшенные здания и незаконные новостройки Киева. Что с ними будет делать правительство?

В Киеве стоят десятки незавершенных жилых домов и заброшенных сооружений. Почему их не вводят в эксплуатацию? (укр)