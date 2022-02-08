Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в Дії

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В Дії появится ряд новых услуг, включая изменение места регистрации и справку о несудимости.

Услуги представили министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр развития регионов Алексей Чернышев и министр внутренних дел Денис Монастырский во время Дія.Саммита.

Смена места регистрации

В Дії запустили смену места регистрации по всей Украине. Теперь на портале или в приложении Дія можно будет указать адрес, по которому лицо планирует проживать, и получить подтверждение от владельца жилья.

Процесс продлится до 1 рабочего дня и не потребует ни одного визита в госучреждения.

Справка о несудимости

Раньше этот документ нужно было получать или в сервисных центрах МВД через посредников. Или онлайн, однако нужно было заполнять много полей.

В Дії следует выбрать тип справки и основание, указать данные о себе и отправить заявление в один клик. Как только справка будет готова, Дія известит об этом. Все заказанные справки будут доступны для просмотра и скачивания в Дії.

Шеринг техпаспорта

В несколько кликов с помощью QR-кода пользователь может поделиться техпаспортом в приложении с любым человеком. Заявление подается в несколько кликов и обрабатывается до 10 минут.

Таким образом, они становятся надлежащими пользователями и имеют право на пользование автомобилем и будут нести ответственность за нарушение ПДД.

Денежная помощь для ВПЛ

Отныне в Дії можно продолжить и прекратить денежную помощь внутри перемещенным лицам на портале Дія.

Разрешение на строительство

Раньше услугу можно было получить на портале Дія, но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Теперь она предоставляется автоматически, а результат заказчик получает сразу.

Опрос

Украинцы получили возможность проходить опрос от власти в Дії. Уже появились первые вопросы относительно смартфонов пенсионерам и новых услуг в приложении.

Дана Гордийчук, ЭП