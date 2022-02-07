Новости 7 февраля: Лукашенко шантажирует Украину поставками дизеля, таксисты и репетиторы будут платить новые налоги

Об энергоресурсах из Беларуси. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

О налогах для новых профессий. В Украине готовится проект налоговой реформы, согласно которому более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги.

Об "Энергоатоме". Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности НАЭК "Энергоатом" за 2018-2021 годы и выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 13 млрд грн.

О транзите. В январе транзит природного газа украинской газотранспортной системой упал на 57%, несмотря на высокие цены на рынке.

О дорогах. Общие расходы госбюджета на строительство дорог за 2021 год составили 132 млрд грн – это почти втрое больше, чем планировалось в начале года во время принятия бюджета-2021.

Эксклюзив ЭП

Какой может быть налоговая реформа и возможно ли ее реализовать

Новая налоговая реформа может стать самой радикальной за последнее десятилетие. Если все получится, то единый социальный взнос и военный сбор отменят и введут новую систему налогообложения доходов. Как это будет?(укр)