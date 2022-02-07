Ревизия "Энергоатома": нашли нарушений и недостатков на 13 миллиардов
Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности НАЭК "Энергоатом" за 2018-2021 годы и выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 13 млрд грн.
Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письмо Государственной аудиторской службы в Кабмин.
Аудиторы выявили следующие источники нарушений:
- нарушение в сфере закупок – 9,3 млрд гривен;
- потери финансовых (материальных) ресурсов – 2,1 млрд грн;
- неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов – 1,4 млрд грн;
- неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем – 217,9 млн. грн.
"Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения", - отметили аудиторы.
По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Министерству энергетики:
"Принять меры по урегулированию вопроса долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранению радиоактивных отходов".
По дополнительному запросу "Марлина" относительно проведенных мероприятий по улучшению финансового контроля на "Энергоатоме", в Минэнерго отметили необходимость принятия ряда законов в Верховной Раде и комплексный подход к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов .
О хранении радиоактивных отходов Минэнерго ответило, что это сфера ответственности Кабмина.
Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о срыве запуска Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива "Энергоатома" в Чернобыле.
Ранее сообщалось, что 9 месяцев 2021 года Энергоатом завершил с прибылью в сумме 2,35 млрд грн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua