Ревизия "Энергоатома": нашли нарушений и недостатков на 13 миллиардов

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Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности НАЭК "Энергоатом" за 2018-2021 годы и выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 13 млрд грн.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письмо Государственной аудиторской службы в Кабмин.

Аудиторы выявили следующие источники нарушений:

нарушение в сфере закупок – 9,3 млрд гривен;

потери финансовых (материальных) ресурсов – 2,1 млрд грн;

неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов – 1,4 млрд грн;

неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем – 217,9 млн. грн.

"Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения", - отметили аудиторы.

По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Министерству энергетики:

"Принять меры по урегулированию вопроса долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранению радиоактивных отходов".

По дополнительному запросу "Марлина" относительно проведенных мероприятий по улучшению финансового контроля на "Энергоатоме", в Минэнерго отметили необходимость принятия ряда законов в Верховной Раде и комплексный подход к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов .

О хранении радиоактивных отходов Минэнерго ответило, что это сфера ответственности Кабмина.

Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о срыве запуска Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива "Энергоатома" в Чернобыле.

Ранее сообщалось, что 9 месяцев 2021 года Энергоатом завершил с прибылью в сумме 2,35 млрд грн.

Экономическая правда