С таксистов и репетиторов хотят взыскать налоги: кто еще заплатит

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В Украине готовится проект налоговой реформы, согласно которому более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги.

Об этом говорится в статье ЭП.

Речь идет о доходах от отдельных видов профессиональной деятельности. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром.

Чтобы платить налоги с подработки, человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.

фото эп

Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, в 2022 году это 994,5 тыс грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.

Все операции по подработке должны проходить через кассовый аппарат. Благодаря ему налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет.

Соответствующие отчеты ГНС будет посылать через "Дію". Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно по итогам предыдущего месяца.

Больше о том, какую налоговую реформу готовят для украинцев и что может измениться, читайте в статье Ярослава Винокурова: Без ЕСВ и с более высоким налогом на доход: какую налоговую реформу готовит власть и что будет с ФЛП

Напоминаем:

До конца года в Верховную Раду планируют внести законопроект по налоговой реформе, которая может заработать с 2023 года.

Экономическая правда