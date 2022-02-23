Гривня на міжбанку опускалася нижче рівня 29,5 за долар

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23 лютого курс гривні на міжбанку опустився нижче рівня 29,5 грн/долар на тлі новин, що в Україні запровадять надзвичайний стан.

Про це свідчать дані Finance.ua.

Так, станом на 15:30, за даними Finance.ua, котирування гривні до долара на міжбанку встановилися на рівні 29,52 - 29,57 гривні.

Курс гривні до євро знизився до 33,49 - 33,54 гривні за євро.

Станом на 16:05 котирування гривні до долара - 29,43 - 29,48 гривні, котирування гривні до євро - 33,40 - 33,46 гривні.

На готівковому ринку середні котирування гривні до долара становлять 29,829 – 30,22 гривні. Євро купують за 33,15 гривні, продають за 34,21 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 29,77 – 30,41 гривні, євро – 33,79 – 34,40 гривні.

Котирування гривні до долара на міжбанку 23 лютого finance.ua

Нагадаємо:

Вранці 23 лютого котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 3-52 копійки.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 23 лютого на рівні 28,99 гривні.

23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.

Економічна правда