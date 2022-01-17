Дорогі запозичення: українські євробонди продовжують стрімко падати

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Котирування українських облігацій зовнішньої держпозики продовжили значно падати третій день поспіль на тлі загрози повномасштабного вторгення РФ в Україну.

Про це йдеться у даних Bloomberg Terminal.

Так, на торгах 17 січня українські євробонди та ВВП-варанти з різним терміном погашення продовжили падати у ціні.

Дохідність та ціна єврооблігацій – взаємообернені. Що менша ціна, за яку новий інвестор викупить зобов’язання, то більша різниця буде між нею і кінцевою виплатою на момент погашення.

Дохідність паперів з найближчим терміном погашення у вересні 2022 року злетіла до 26,55% (продаж) та 24,86% (купівля). Ще у п’ятницю, 14 січня становила близько 19,67% (продаж).

Для порівняння, це значно перевищує дохідність облігацій внутрішньої держпозики, з якою Мінфін продава папери на останньому аукціоні 11 січня. Тоді ставка за паперами, номінованими у гривні, з обігом у рік становила 11,9%.

Котирування далі падають за всіма паперами, зокрема "найдовшими", з погашенням у 2033 році. Вони торгуються за ціною у 76,46% від номінальної вартості.

Це ілюструє невпевненість західних власників українських євробондів у спроможності виплат за ними у майбутньому. Інвестори продають свої папери, внаслідок чого їхня ціна на торгах падає, а дохідність, відповідно – зростає.

Якщо висока дохідність українських євробондів зберігатиметься далі, Міністерству фінансів буде дорожче залучати зовнішні запозичення.

Детальніше про те, на що ще впливає ризик російського вторгення на українські активи ЕП розповідала у публікації: Українські активи та гривня стрімко падають на тлі загрози РФ: які наслідки?

Нагадуємо:

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко стверджує, що загроза нападу Росії не зменшилась після того як в Альянсі відповіли відмовою на ультимативні вимоги Москви.

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

Економічна правда