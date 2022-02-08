Минфин продал гособлигаций на 2 миллиарда

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Министерство финансов на аукционе 8 февраля продало облигаций внутреннего госзайма на 2 096 млн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили гривневые ценные бумаги со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет, а также – долларовые со сроком обращения 2 года.

При этом средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,50% - от их продажи привлекли 1,634 млрд грн, удовлетворив все 28 заявок.

Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ - 11,93% (+3 б.п.) - привлекли 23 млн грн, удовлетворены 14 из 16 заявок.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних облигаций - 12% (+10 б.п.) - удовлетворили все 11 заявок, привлекая 23 млн грн.

А от продажи 2-летних ценных бумаг привлекли 69 млн грн: доходность 13%, удовлетворены все 10 заявок.

Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ - 12,95%, удовлетворили 2 заявки и привлекли 1 млн грн.

От продажи 5-летних ценных бумаг привлекли 2 млн грн (доходность 13,25%, удовлетворена 1 заявка).

От продажи 2-летних долаоровых ОВГЗ - привлекли 12,3 млн долл, доходность – 3,9%.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 1 февраля продало облигаций внутреннего госзайма на 213,8 ​​млн грн в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе 25 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд – 3-месячные облигации и всего на 4 млн – на 1,5 года.

Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, больше всего – долларовых.

На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.

Украинские евробонды стремительно падали в цене из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией. Падение продолжилось 17 января.

ЭП подробно объясняла, чем это может угрожать финансово.

Угроза со стороны РФ повлияла также на курс слабеющей в течение последней недели гривны. В частности, НБУ заявил, что двигателем ослабления гривни является психологический фактор.

Экономическая правда