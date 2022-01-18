Минфин продал долларовых гособлигаций на 4 миллиарда гривен

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Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, больше всего – долларовых.

Об этом известно из данных Министерства.

Так, инвесторам было предложено 4 выпуска облигаций в национальной валюте и еще два – в долларе. По "коротким" бумагам с оборотом в 6 месяцев подняли ставки, в то же время в основном они остались неизменными.

Почти весь объем привлеченных средств происходит от продажи долларовых облигаций – более 4 млрд грн в эквиваленте. От бумаг, номинированных в гривне, бюджет получит лишь 118,9 млн грн.

Срок обращения и ставки по облигациям были такими:

6 месяцев по ставке 10,99% (+19 б.п.);

1 год по ставке 11,9%;

2 года по ставке 12,95% (+1 б.п.);

5 лет по ставке 13,25%;

Долларовые бумаги с обращением в 6 месяцев по ставке 3,5%;

Долларовые бумаги с обращением в 1 год по ставке 3,7%.

Напоминаем:

На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.

Украинские евробонды второй день подряд стремительно падают в цене из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией. Падение продолжилось 17 января.

ЭП подробно объясняла, чем это может угрожать финансово.

Угроза со стороны РФ повлияла также на курс слабеющей в течение последней недели гривны. В частности, НБУ заявил, что двигателем ослабления гривни является психологический фактор.

Экономическая правда