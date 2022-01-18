Минфин продал долларовых гособлигаций на 4 миллиарда гривен
Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, больше всего – долларовых.
Об этом известно из данных Министерства.
Так, инвесторам было предложено 4 выпуска облигаций в национальной валюте и еще два – в долларе. По "коротким" бумагам с оборотом в 6 месяцев подняли ставки, в то же время в основном они остались неизменными.
Почти весь объем привлеченных средств происходит от продажи долларовых облигаций – более 4 млрд грн в эквиваленте. От бумаг, номинированных в гривне, бюджет получит лишь 118,9 млн грн.
Срок обращения и ставки по облигациям были такими:
- 6 месяцев по ставке 10,99% (+19 б.п.);
- 1 год по ставке 11,9%;
- 2 года по ставке 12,95% (+1 б.п.);
- 5 лет по ставке 13,25%;
- Долларовые бумаги с обращением в 6 месяцев по ставке 3,5%;
- Долларовые бумаги с обращением в 1 год по ставке 3,7%.
Напоминаем:
На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.
Украинские евробонды второй день подряд стремительно падают в цене из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией. Падение продолжилось 17 января.
ЭП подробно объясняла, чем это может угрожать финансово.
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Экономическая правда
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