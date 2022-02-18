Новости 18 февраля: откаты на дорогах, транш от МВФ, Дія.City

Об откатах на дорогах. Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%, заявил бывший "дорожный король" Амик Амирханян.

О транше от МВФ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ может выделить Украине транш на 700 млн долларов по результатам пересмотра программы stand-by – миссию Фонда ожидают в ближайшее время.

О Дія.City. Для получения резидентства в специальном правовом режиме "Дія.City" подали заявки уже 88 компаний, 68 компаний уже согласовали.

О НДС на продукты питания. Украина может ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов питания.

О евробондах. Министерству финансов удалось на февраль выкупить 20% ВВП-варрантов Украины, а также сократить выплаты по евробондам в сентябре на 100 млн долларов.

Эксклюзив ЭП:

Бывший "дорожный король" Амирханян: об откатах в "Большом строительстве" и выходе на Зеленского через Comedy club

В интервью Амирханян рассказывает о теневой экономике ключевого имиджевого проекта президента, откатах на "Большом строительстве" и роли в этом процессе окружения Владимира Зеленского.