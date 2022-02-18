В Дія.City уже почти 70 компаний: кто присоединился

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Для получения резидентства в специальном правовом режиме "Дія.City" подали заявки уже 88 компаний, 68 компаний уже согласовали.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что только в течение четверга согласовали еще 13 компаний на резидентство. На рассмотрение заявки Минцифры имеет до 10 дней.

Среди новых резидентов есть украинская продуктовая компания LIGA: ZAKON и сервис Revizion, а также автоматизированный сервис мониторинга социальных медиа и СМИ SoMо. Присоединился и международный стартап, создающий системы умного дома – OMO systems.

Ранее к спецрежиму присоединились такие компании как Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve и Rozetka.

Полный список первых резидентов – по ссылке.

Напоминаем:

Ранее ІТ-компании, ставшие резидентами Дія.City, создали свое Объединение, чтобы отстаивать права участников спецрежима.

Статус правового и налогового пространства Дія.City получили 55 украинских и международных IT-компаний.

С 8 февраля в Украине начал работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.

Проект закона Дія.City вызвал немало дискуссий между представителями ІТ-отрасли. ЭП подробно рассказывала об этом в статье: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія.City" и как это может изменить рынок