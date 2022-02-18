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Украина может снизить НДС на отдельные продукты питания

Пятница, 18 февраля 2022, 10:10
 
Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Украина может ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов питания.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада", передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в каком-то виде такой законопроект таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, будем искать сбалансированное решение. Но что-то нужно делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов", – сказал Арахамия.

При этом он уточнил, что инициатива может быть интересна в контексте с другим законопроектом – о внутренней торговле.

"Выяснилось, что 27-30% цены – это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость своих продуктов. Таким образом, происходит удорожание", – отметил Арахамия.

Нардеп уточнил, что инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Госналоговой службой, профильным комитетом.

В то же время, в ходе "круглого стола" в Торгово-промышленной палате в этот же день глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что, по оценкам Министерства финансов, снижение ставки НДС приведет к потерям госбюджета на 60 млрд грн.

"Снижение ставки НДС не повлияет на цену товара, потому что у нас большая доля теневой экономики", – отметил Гетманцев.

В свою очередь Арахамия отметил, что, учитывая потенциальные расходы бюджета от такой инициативы, парламент может ввести сниженную ставку НДС не для всех продуктов питания, а для ограниченного количества.

"Нужно сбалансированно подходить к разработке такого законопроекта, вводить пониженную ставку не на все товары, а на ограниченную корзину потребления. Возможно хлеб, гречка, масло", – сказал он.

Напоминаем:

С февраля 2022 года Польша для борьбы с инфляцией обнулила ставку НДС на продукты питания и значительно снизила ставку этого налога на отдельные энергоносители.

ЕС рекомендовал странам-членам ввести специальные ставки НДС с 1 июля.

Группа народных депутатов 4 февраля 2022 года зарегистрировала в парламенте законопроект 7023, который предлагает к 2023 году обнулить ставку НДС в Украине для продуктов питания и снизить с 20% до 7% НДС на услуги по снабжению и распределению газа (кроме сжиженного), электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода.

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