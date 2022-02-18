Украина может снизить НДС на отдельные продукты питания
Украина может ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов питания.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада", передает "Интерфакс-Украина".
"Думаю, что в каком-то виде такой законопроект таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, будем искать сбалансированное решение. Но что-то нужно делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов", – сказал Арахамия.
При этом он уточнил, что инициатива может быть интересна в контексте с другим законопроектом – о внутренней торговле.
"Выяснилось, что 27-30% цены – это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость своих продуктов. Таким образом, происходит удорожание", – отметил Арахамия.
Нардеп уточнил, что инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Госналоговой службой, профильным комитетом.
В то же время, в ходе "круглого стола" в Торгово-промышленной палате в этот же день глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что, по оценкам Министерства финансов, снижение ставки НДС приведет к потерям госбюджета на 60 млрд грн.
"Снижение ставки НДС не повлияет на цену товара, потому что у нас большая доля теневой экономики", – отметил Гетманцев.
В свою очередь Арахамия отметил, что, учитывая потенциальные расходы бюджета от такой инициативы, парламент может ввести сниженную ставку НДС не для всех продуктов питания, а для ограниченного количества.
"Нужно сбалансированно подходить к разработке такого законопроекта, вводить пониженную ставку не на все товары, а на ограниченную корзину потребления. Возможно хлеб, гречка, масло", – сказал он.
Напоминаем:
С февраля 2022 года Польша для борьбы с инфляцией обнулила ставку НДС на продукты питания и значительно снизила ставку этого налога на отдельные энергоносители.
ЕС рекомендовал странам-членам ввести специальные ставки НДС с 1 июля.
Группа народных депутатов 4 февраля 2022 года зарегистрировала в парламенте законопроект 7023, который предлагает к 2023 году обнулить ставку НДС в Украине для продуктов питания и снизить с 20% до 7% НДС на услуги по снабжению и распределению газа (кроме сжиженного), электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода.
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