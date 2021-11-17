АМКУ не дал разрешение Хмельницкому и партнерам приобрести "Большевик"

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Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку Большевика связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке предоставления и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования", - пояснили в Комитете.

Поэтому заявление оставлено без рассмотрения. В то же время, "Дженерал Коммерс" может подать повторное заявление.

Также в АМКУ добавили, что продолжают расследовать возможный сговор во время приватизационных торгов за киевский Большевик, о котором писала ЭП.

"В настоящее время ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам процесса и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона", - добавили в АМКУ.

Как тогда рассказывала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания "ДК Инвест" Степана Черновецкого. Причиной такого поведения ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Читайте больше о приватизации ПКМЗ в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напомним:

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении от должности.

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика".

Экономическая правда