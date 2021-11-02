Приватизація “Більшовика”: АМКУ перевірить, чи була змова Хмельницького і Черновецького

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Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету.

Так, АМКУ розпочав дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу АТ "ПКМЗ" у Києві.

"Під час дослідження Комітет перевірить наведені у засобах масової інформації факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону", – зазначили в АМКУ.

Раніше Економічна правда повідомляла про те, що бізнесмени Василь Хмельницький та Степан Черновецький таємно змовилися для створення вигідних собі умов приватизації "Більшовика".

Детально про приватизацію "Більшовика" читайте у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадуємо:

"ПКМЗ" продали на аукціоні 27 жовтня. Попри очікувану на ринку ціну у декілька мільярдів та повідомлення Фонду держмайна про 15 потенційних інвесторів, ціна продажу заледве відштовхнулася від стартової.

Так, перший об’єкт великої приватизації з нульових та 36 га неподалік центру Києва отримала компанія ТОВ "Дженерал Комерс". Заплатила вона лише на 40 млн грн вище стартової ціни – 1,4 млрд грн.

В результаті семихвилинних торгів власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Паралельно з аукціоном тривали судові суперечки щодо відчужених цехів КПМЗ, які незаконно отримала компанія "Агроміл дистриб'юшн" у 2019 році. Співрозмовник ЕП на правах анонімності заявив, що вона афілійована з переможцем торгів. ЕП також знайшла факти, які вказують на такий зв’язок.

Таким чином судові суперечки навколо відчуженої нерухомості заводу відлякали потенційних інвесторів. Співрозмовник ЕП також розповів, що "Хмельницький та Іванов відправляли гінців до всіх потенційних інвесторів "Більшовика" і наполегливо просили не брати участі в приватизації заводу".

Економічна правда