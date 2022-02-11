Новости 11 февраля: потери от морской блокады, кредит на энергоэффективность

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О море. Экономические потери месячной блокады украинских портов могут составлять от 25 до 170 миллионов долларов в день.

О технологиях. Дочернее предприятие Samsung Electronics, компания HARMAN International, купило украинский стартап Apostera

О приватизации. Несмотря на судебные тяжбы в отношении Родины-Матери, ее переход к частному владельцу запрещен законом о приватизации

О газе. В результате кратного повышения ренты, предложенного депутатами, Украина может потерять собственную добычу природного газа.

О тепле. Всемирный банк выделит 300 млн долларов на проведение термомодернизации в украинских городах.

Эксклюзивы ЭП

Нефть двигается до 100 долларов за баррель. Что происходит и чему мир этому не радуется?

К чему может привести сногсшибательное подорожание нефти, кто выиграет от высоких цен, кроме России, и какими могут быть последствия для мировой экономики.