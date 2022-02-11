Новости 11 февраля: потери от морской блокады, кредит на энергоэффективность
О море. Экономические потери месячной блокады украинских портов могут составлять от 25 до 170 миллионов долларов в день.
О технологиях. Дочернее предприятие Samsung Electronics, компания HARMAN International, купило украинский стартап Apostera
О приватизации. Несмотря на судебные тяжбы в отношении Родины-Матери, ее переход к частному владельцу запрещен законом о приватизации
О газе. В результате кратного повышения ренты, предложенного депутатами, Украина может потерять собственную добычу природного газа.
О тепле. Всемирный банк выделит 300 млн долларов на проведение термомодернизации в украинских городах.
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