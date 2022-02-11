Україна може втратити власний видобуток газу через підвищення ренти – асоціація

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Внаслідок кратного підвищення ренти, запропонованого депутатами, Україна може втратити власний видобуток природного газу.

Про це повідомляє Асоціація газовидобувних підприємств України.

Асоціація вважає, що наслідком прийняття законопроєкту про підвищення ренти на газ буде стрімке падіння обсягів видобутку газу в Україні. Як наслідок – збільшення залежності від імпорту енергетичних ресурсів, зокрема – з країни-агресора РФ.

Членом асоціації, зокрема, є державний Нафтогаз. Дочірнє підприємство НАКу, Укргазвдобування, відповідає за 80% видобутку газу в Україні.

"Україна ризикує втратити власне газовидобування", – заявили компанії. Асоціація посилається на досвід 2014 року, коли влада у понад як удвічі підвищила ренту до кінця 2015 року. Як наслідок, більшість компаній тоді повністю зупинити інвестиційну діяльність.

"Уже в 2015 році було згорнуто проєктів на суму $400 млн, що призвело до неможливості буріння 90% свердловин, які раніше компанії планували пробурити", – розповіли компанії, що видобувають газ. В наступні роки це значно скоротило приріст у видобутку газу в Україні.

Асоціація вважає, що кратне збільшення ренти завдасть катастрофічного удару по інвестиційній привабливості сектору та стане негативним сигналом для іноземних інвесторів.

З огляду на ризики асоціація закликала парламент не підтримувати відповідний законопроєкт № 7038, та звернулася до президента та уряду "невідкладно вжити заходів, щоб не допустити зупинку інвестиційної діяльності та втрату вітчизняного газовидобутку".

Нагадуємо:

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується прив’язати ренту на видобування газу до ціни його реалізації.

Згідно документу, ренту хочуть підвищити у 2-3 рази, якщо ціна перевищуватиме 200 доларів за тисячу кубів. Такі контракти востаннє діяли рік тому, а в грудні ціни сягали 2200 доларів за тисячу кубів.





