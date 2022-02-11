Приватизація Батьківщини-Мати юридично неможлива – Фонд держмайна

Попри судову тяганину щодо Батьківщини-Мати, її перехід до приватного власника заборонений законом про приватизацію.

Про це заявив Фонд державного майна України.

ФДМ повідомив, що у 2019 році вніс в договір оренди від 2015 року зміни, що забороняють можливість приватизації орендованого об'єкту комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Через суд орендар намагався визнати цей пункт договору щодо заборони приватизації недійсним. Хоча Фонд виграв справу в апеляційній інстанції, Верховний суд повернув її на розгляд до Північного апеляційного госпсуду.

Раніше компанія-орендатор заявила, що Фонд подекуди не з'являвся на судових засіданнях у справі. Там відповили, що Північний апеляційний відкрив провадження, проте не повідомив про це Фонд, а розгляд відбувся в одне засідання.

"Фонд держмайна категорично не погоджується з цим судовим рішенням і підготував касаційне звернення до Верховного Суду, де буде в законний спосіб та в рамках чинного законодавства відстоювати свою позицію", – зазначив ФДМУ.

Водночас навіть в разі ухвалення судом рішення про скасування пункту договору оренди про заборону приватизації вона не відбудеться, оскільки діє пряма норма закону "Про приватизацію державного і комунального майна".

Цією статтею визначається перелік об’єктів державної власности, які не підлягають приватизації.

Нагадуємо:

Зазначений договір оренди компанією "Архітектурна майстерня Інка" двох приміщень, які перебувають на балансі "Національного музею історії України у Другій світовій війні". Головна будівля музею, яка увінчується монументом "Батьківщина-мати", не здається в оренду.

Раніше стало відомо, що пов'язана з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом компанія бореться в судах за право приватизувати нерухомість національного меморіального комплексу "Батьківщина-Мати".