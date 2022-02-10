Новости 10 февраля: смартфоны, пробки в Киеве, конец эпохи "евроблях"

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О евробляхах. Период действия упрощенного таможенного оформления и налогообложения подержанных автомобилей с иностранной регистрацией завершился 8 февраля - в общем оформили больше 88 тыс таких авто, в бюджет уплатили больше 3 млрд грн.

О проблемных кредитах. Доля неработающих кредитов в украинских банках за 2021 год упала до 30%, что является лучшим результатом с 2017 года.

О пробках. Главной причиной снижения уровня автомобильных пробок в Киеве в последнее время является сложная эпидемиологическая ситуация и подорожание цен на топливо.

О новых смартфонах Samsung. Техкомпания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S22, S22+ и флагманский Ultra с новым процессором и обновленной камерой.

О ренте на газ. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается привязать ренту на добычу газа в цене его реализации.

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Зеленский обещает миллионам пенсионеров смартфоны в обмен на вакцинацию. На что могут рассчитывать бабушки и дедушки и сколько это будет стоить налогоплательщикам? (укр)

Киев уже третий в мире по пробкам. Дальше будет еще хуже

Плюс 20% автомобилей, минус 2% скорости. Хотя транспорта на дорогах столицы значительно меньше, это временное явление – новый сезон пробок в столице не за горами. Что происходит с трафиком в Киеве и к чему это может привести? (укр)