Samsung представил линейку Galaxy S22: что в ней нового

Galaxy S22 Ultra фото samsung

Техкомпания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S22, S22+ и флагманский Ultra с новым процессором и обновленной камерой.

Об этом говорится в сообщениях компании.

Что внутри Galaxy S22 и S22+

Смартфоны получили алюминиевые корпуса нового защитного стекла Corning Gorilla Glass Victus+ на экране и задней панели устройства.

Оба оборудованы дисплеем Dynamic AMOLED 2X. Для Galaxy S22 с диагональю 5,1 дюйма яркость экрана достигает 1300 нт, а для модели плюс с диагональю 6,6 дюйма – 1750 нт. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц.

Samsung уделил внимание камере и улучшил ее, в частности, для ночной съемки. Сенсоры стали на 23% больше, поэтому камера будет воспринимать больше света.

Обе модели получили главную камеру 50 МП, телелинзу 10 МП и линзу для широкоугольной съемки со способностью 12 МП. Фронтальная камера также имеет 10 МП.

Galaxy S22 фото samsung

Samsung улучшил автофокус и стабилизацию во время съемки видео, а также обновил технологию искусственного интеллекта, благодаря которой портретный режим теперь умеет снимать домашних любимцев.

Обе модели, заявляет производитель, могут более суток работать без подзарядки с батареями емкостью 3700 мА-ч и 4500 мА-ч для S-модели и S+ соответственно. Они также получили процессоры в 5 нанометров, технологию быстрой зарядки мощностью 25W (S-модель) и 45W (S+).

Во всех моделях линейки появляется функция Samsung Wallet, сочетающая в себе цифровую оплату, удостоверение личности, билеты и т.д. Остается защита с помощью отпечатка пальца.

Смартфоны имеют стандарт защиты от влаги IP68 и поддерживают 5G. Модели доступны в черном, белом, зеленом цветах и "розовом золоте" и конфигурациях с "оперативкой" в 8 Гб и памятью 128 Гб и 256 Гб.

Чем отличается Ultra

S Ultra стал сочетанием "наследия" серии смартфонов Note и S, утверждают в компании. Модель получила встроенный стилус S Pen и доступна в четырех цветах: черном, белом, зеленом и бургунди.

Смартфон оборудован сразу пятью камерами: фронтальной с разрешением 40 МП, для широкоугольной съемки 12,5 МП и главную камеру 108 МП. Две телелинзы имеют разрешение 10 МП каждое. В Samsung говорят, что камера позволяет совершать стократный зум.

Galaxy S22 Ultra фото samsung

Дисплей диагональю 6,8 дюйма имеет аналогичные характеристики с моделями S и S+. По сравнению с "соседями" в серии Ultra имеет большую батарею объемом 5000 мА-час.

Он оснащен акселерометром, барометром, сканером отпечатков пальцев, гироскопом, геомагнитным датчиком и датчиком Гола.

Модель доступна в четырех конфигурациях памяти: от 8 до 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб до 1 Тб.