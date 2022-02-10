Ренту на добычу газа предлагают увеличить в зависимости от цен на рынке

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В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается привязать ренту на добычу газа в цене его реализации.

Соответствующий документ внес глава налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев.

Таким образом, хотят создать источник для субсидирования граждан и компаний, наиболее страдающих в случае значительного роста цен.

Автор идеи объясняет, что рост цены продаж газа не влияет на себестоимость добычи. В результате возникает избыточная маржа, на которую добывающие компании не рассчитывали.

Базу налогообложения будут выбирать по самой большой цене среди трех величин: средней таможенной стоимости импортного газа, стоимости газа на европейских хабах или украинских биржах.

Ренту предлагают оставить неизменной, если цена газа будет составлять до 200 долларов за тысячу кубов. Дальше ставка будет расти на 10 процентных пунктов за каждые 200 долларов цены.

Так, для старых скважин глубиной до 5000 метров ставка будет варьироваться от 29% за цены в 200 долларов до 69% за цены в 800 долларов за тысячу кубов.

Если скважины глубже, ставка ренты будет изменяться от 14% при цене в 200 долларов до 54% при цене в 800 долларов за тысячу кубов.

Для новых скважин глубиной до 5000 м ренту хотят дифференцировать так же, как и для старых.

По тем, чья глубина превышает 500 метров, ставка будет расти от 6% до 46%.

Напоминаем:

21 декабря цены на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах пересекли отметку в 2200 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.

Котировки голубого топлива активно растут с осени в результате действий Газпрома на еврорынке. Это приводит не только к высоким темпам инфляции в странах Европы, но и к остановке предприятий газоемких отраслей.

В последний раз цены на уровне до 200 долларов за тысячу кубов в Европе наблюдались в начале марта прошлого года.