Новости 1 февраля: 1,2 миллиарда от ЕС, обыски у Коболева

О макрофине от ЕС. Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд. евро финансовой помощи на фоне российской угрозы.

Об импорте газа. Впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину.

Об обысках у Коболева. Государственное бюро расследований провело обыски у экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева и в офисе Укртрансгаза по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.

О внешних заимствованиях. Киев ведет диалог с правительством США о возможности получения кредитных гарантий для более дешевых внешних заимствований.

О газе. Российский "Газпром" увеличил прокачку газа по украинскому коридору - цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубов.

Эксклюзив ЭП

В ожидании танкеров. Спасет ли американский газ ЕС и Украину от кризиса?

Может ли американский сжиженный газ вытеснить "Газпром" с европейского рынка и как Украина может стать его потребителем без инфраструктуры.(укр)