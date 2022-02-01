Новости 1 февраля: 1,2 миллиарда от ЕС, обыски у Коболева
О макрофине от ЕС. Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд. евро финансовой помощи на фоне российской угрозы.
Об импорте газа. Впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину.
Об обысках у Коболева. Государственное бюро расследований провело обыски у экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева и в офисе Укртрансгаза по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.
О внешних заимствованиях. Киев ведет диалог с правительством США о возможности получения кредитных гарантий для более дешевых внешних заимствований.
О газе. Российский "Газпром" увеличил прокачку газа по украинскому коридору - цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубов.
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