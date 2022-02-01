"В приоритете США": Украина обсуждает со Штатами кредитные гарантии
Киев ведет диалог с правительством США о возможности получения кредитных гарантий для более дешевых внешних заимствований.
Об этом в интервью Экономической правде сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Пока это в формате дискуссий и диалога. Отмечается, что такая возможность для Украины может быть, но пока решение об этом не принято", — отметил он.
По словам Марченко, администрация президента США Джо Байдена более склонна говорить о возможности предоставления Украине кредитных гарантий, чем администрация Дональда Трампа.
"Я хочу, чтобы мы зафиксировали: если США будут готовы применить механизм гарантий снова, то Украина у них в топ-приоритете. С 2016 года такой инструмент правительством США не использовался", — добавил Марченко.
В то же время министр финансов отказался уточнить, на какую сумму США могут предоставить кредитные гарантии Украине. Он лишь заметил: "Не важна сумма, важен сигнал. Для того чтобы все горячие головы поняли, что у Украины нет никаких катастрофических проблем, достаточно сигналов".
Полный текст интервью Сергея Марченко читайте на Экономической правде.
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