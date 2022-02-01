"В приоритете США": Украина обсуждает со Штатами кредитные гарантии

getty images

Киев ведет диалог с правительством США о возможности получения кредитных гарантий для более дешевых внешних заимствований.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Пока это в формате дискуссий и диалога. Отмечается, что такая возможность для Украины может быть, но пока решение об этом не принято", — отметил он.

По словам Марченко, администрация президента США Джо Байдена более склонна говорить о возможности предоставления Украине кредитных гарантий, чем администрация Дональда Трампа.

"Я хочу, чтобы мы зафиксировали: если США будут готовы применить механизм гарантий снова, то Украина у них в топ-приоритете. С 2016 года такой инструмент правительством США не использовался", — добавил Марченко.

В то же время министр финансов отказался уточнить, на какую сумму США могут предоставить кредитные гарантии Украине. Он лишь заметил: "Не важна сумма, важен сигнал. Для того чтобы все горячие головы поняли, что у Украины нет никаких катастрофических проблем, достаточно сигналов".

Полный текст интервью Сергея Марченко читайте на Экономической правде.

Напоминаем:

Накануне в Национальном банке Украины признали, что из-за угрозы полномасштабной военной агрессии рынок внешних заимствований для Украины временно закрыт.

В среду, 19 января, котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения. Котировки выросли по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у "длинных" бумаг.

Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, однако почти не смогло привлечь гривневых займов. Из всей суммы долларовых облигаций было продано на 4 млрд грн в эквиваленте.

Ставки по коротким бумагам оборотом в 3 месяца составили 11,99%.

ЭП ранее подробно рассказывала о происходящем на рынках: Украинские активы и гривна стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Ярослав Винокуров, ЭП