Новости 31 января: пакеты дорожают, Минфин выплачивает кредит зерновой госкорпорации

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О пакетах. С 1 февраля стоимость пластиковых пакетов для потребителей будет составлять от 2 до 3 гривень за штуку в зависимости от их характеристик.

О НБУ. Вопреки решению большинства членов Комитета по монетарной политике повысить в январе учетную ставку Нацбанка до 11%, правление повысило ее до 10%

О кредите. Министерство финансов перевело вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком

Об инфляции. Крупнейший в мире суверенный фонд – Norges Bank Investment Management – предупредил, что всплеск инфляции становится постоянным признаком глобальной экономики: там не считают нынешний глобальный рост цен временным.

О смартфонах. Мировые поставки смартфонов выросли на 4% в годовом исчислении и достигли 1,39 млрд единиц в 2021 году – на рынке лидировала компания Samsung (271 млн единиц).

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Почему агрохолдинг "Укрлендфарминг" стоит ноль или даже минус, как его владелец, которого в Украине ждет арест, воюет с НАБУ и сдерживает кредиторов и на что он надеется.