Найбільший у світі суверенний фонд попереджає про постійно високу інфляцію

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Найбільший у світі суверенний фонд - Norges Bank Investment Management - попередив, що сплеск інфляції стає постійною ознакою глобальної економіки: там не вважають нинішній глобальний ріст цін тимчасовим.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив гендиректор Norges Bank Investment Management Ніколай Танген.

В управлінні фонду - активи на 1,3 трлн доларів.

"Інфляція споживчих цін досягає найвищого рівня за понад два десятиліття у великих промислових економіках світу, зокрема в США, де річний темп зростання цін досяг 7 відсотків у грудні проти лише 0,1 відсотка в травні 2020 року", - нагадує газета.

Танген сказав, що норвезький суверенний фонд вважає, що інфляція "може бути сильніше, ніж зазвичай очікується", оскільки світ відчуває високий попит і тривалі порушення в ланцюгах поставок.

"Ми бачимо це повсюдно. Ви бачили, як Ikea підвищила ціни на 9 відсотків, ви бачили зростання цін на продукти харчування, зберігаються високі тарифи на вантажоперевезення, метали, сировину, енергоносії, газ... Ми також бачимо підвищення зарплат", - констатував він.

За словами Тангена, попереду період "надзвичайно низьких відсоткових ставок і високого фондового ринку з інфляцією, яка збільшується, а подекуди й прискорюється", що призведе до низької прибутковості акцій і облігацій.

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Економічна правда