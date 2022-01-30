Новости выходных: Энергоатом включает всю мощность, кибератака продолжается

О газе. Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки, поскольку расход газа из хранилищ в январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

Об Энергоатоме. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.

О кибератаке. Продолжаются массированные кибератаки, состоявшиеся 13-14 января. С официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами.

О бюджете. По результатам 2021 года Государственной казначейской службой осуществлены бюджетные расходы на сумму 1,49 трлн грн, тогда как годовой план предусматривал расходы в сумме 1,54 трлн грн. Таким образом, сумма неизрасходованных средств равна 53,8 млрд грн.

О госгарантиях. По состоянию на конец 2021 года гарантированная государством задолженность перед государственными банками составила 30,4 миллиарда, что составило 94,7% от общей задолженности перед украинскими банками.