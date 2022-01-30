В 2021 году гарантированный государством долг перед госбанками вырос на 22,5 миллиарда

По состоянию на конец 2021 года гарантированная государством задолженность перед государственными банками составила 30,4 миллиарда, что составило 94,7% от общей задолженности перед украинскими банками.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП со ссылкой на данные Минфина.

А гарантированный государством долг перед всеми украинскими банками вырос с 7,85 млрд грн в 2020 году до 32,11 млрд грн в 2021 году, увеличившись таким образом на 24,26 млрд грн. В свою очередь, 22,5 млрд грн (или 93%) долга – это долг государства перед государственными банками.

В разрезе госбанков увеличение долгов выглядит следующим образом:

"Укрэксимбанк" (9,34 млрд. грн.);

"Сбербанк" (8,65 млрд грн);

"Укргазбанк" (3,79 млрд. грн.);

ПриватБанк (0,76 млрд грн).

Напоминаем:

Глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" заявил, что прибыль банковской системы за 2021 год составляет — 77,5 миллиарда гривен. Это рекордная прибыль за последние годы.