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"Энергоатом" впервые запустил все блоки на АЭС одновременно

Воскресенье, 30 января 2022, 10:00

Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 30 января 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети. Продолжается набор мощности. Это был последний не задействованный в работе энергоблок.

Напоминаем:

С декабря 2021 года Компания работала 14 энергоблоками из 15-ти.

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АЭС

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