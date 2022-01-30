"Энергоатом" впервые запустил все блоки на АЭС одновременно
Воскресенье, 30 января 2022, 10:00
Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 30 января 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети. Продолжается набор мощности. Это был последний не задействованный в работе энергоблок.
Напоминаем:
С декабря 2021 года Компания работала 14 энергоблоками из 15-ти.
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