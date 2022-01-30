"Энергоатом" впервые запустил все блоки на АЭС одновременно

Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 30 января 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети. Продолжается набор мощности. Это был последний не задействованный в работе энергоблок.

Напоминаем:

С декабря 2021 года Компания работала 14 энергоблоками из 15-ти.