Запасы газа в Европе опустился ниже 40-процентной отметки

Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки, поскольку расход газа из хранилищ в январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Издание отмечает, что, несмотря на относительно теплую погоду, владельцы запасов решили использовать их для защиты от высоких цен.

"Во многих контрактах с поставщиками используется биржевой индекс "на месяц вперед" и сейчас цена его выполнения находится на историческом максимуме. В среднем в прошлом месяце на хабе TTF газ торговался по 1310 долл за тысячу кубометров с максимальным значением до 2138 долл", - отметили там.

Как пишет "Интерфакс-Украина", такое поведение импортеров серьезно снизило физический импорт газа в Европу. Так, за первую половину января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал на 40%, и есть все причины ожидать сохранения этого тренда на весь месяц, - резюмирует издание.

Напоминаем:

Нацбанк повысил прогноз среднегодовой цены на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах и нефти марки Brent.

Национальный банк считает, что удержание энергоносителями высоких цен на мировых рынках влечет за собой пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги.