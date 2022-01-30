ОГХК в 2021 заплатила более 250 миллионов дивидендов

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"Объединенная горно-химическая компания" в 2021 году заплатила государству дивидендов на 253 миллиона.

Об этом говориться в пресс-релизе.

Из этой суммы 184 млн составили выплаты по дивидендам за 2020 год, еще 68 млн – доплаты за 2018 год.

Также там отметили, что общая сумма отчислений в бюджеты всех уровней в 2021 году составляет около 873,4 млн, что в 2,2 раза больше показателя 2020 года – 381,3 млн.

Напоминаем:

В Фонд государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", запланированном на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся.

Международные компании, несмотря на интерес к объекту, не готовы участвовать в приватизации АО "ОГХК" без предоставления правительством гарантий защиты крупных инвестиций.

Фонд госимущества назначил новую дату аукциона по приватизации АО "ОГХК" на 20 декабря 2021 года. Ранее дату уже несколько раз переносили из-за отсутствия достаточного количества заявок.

BDO Корпоративные Финансы еще в октябре заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказалось от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн. грн. Операционная прибыль составила 344 млн. грн.