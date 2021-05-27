Цьогоріч на велику приватизацію виставлять сім об’єктів – Шмигаль

Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів.

Про це він розповів під час форуму UkraineInvest Talks: Dnipro.

"Мала приватизація повністю відбувається і триває цього року. Велика приватизація – це сім об'єктів. Це обленерго, завод "Більшовик", НПЗ, ОГХК (об'єднана гірнича компанія). Вони підлягають приватизації цього року, документи підготовлені, все буде відбуватися через електронні аукціони в інтернеті", – розповів Шмигаль під час виступу.

Він також навів у приклад приватизацію готелю Дніпро у 2020 році, що створило "привабливість і розуміння для інвесторів, що таке Україна, що таке нерухомість в Україні, що таке розвиток бізнесу у нас".

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.

У березні 2020 року повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставленняна конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.

Економічна правда