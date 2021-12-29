АМКУ дозволив Хмельницькому і партнерам придбати "Більшовик"

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АМКУ дозволив ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького, придбати АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод" ("Більшовик"). При цьому регулятор перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

"Розглянувши повторну заяву про концентрацію подану ТОВ "Дженерал Комерс" - переможцем аукціону з продажу АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод" ("Більшовик"), що проводився в рамках великої приватизації, Комітет надав відповідний дозвіл.

Перша заява ТОВ "Дженерал Комерс" була залишена без розгляду, оскільки в її матеріалах бракувало всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди. Товариство, усунувши недоліки зазначені Комітетом, подало повторну заяву наприкінці листопада цього року", - пояснили в АМКУ.

"Враховуючи, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонена відповідно до ЗУ "Про санкції", Комітет надав дозвіл ТОВ "Дженерал Комерс" на придбання АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод", - додали в Комітеті.

При цьому в АМКУ нагадали, що продовжують дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу "Більшовика". Комітет перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

Читайте більше про приватизацію ПКМЗ у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадаємо:

27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Як розповідала ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки джерела ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Повідомлялось, що Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Згодом повідомлялось, що Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву на купівлю "Більшовика" пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького ТОВ "Дженерал Комерс".

Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" (1,429 млрд грн) 7 грудня надійшли до бюджету.

На початку грудня стало відомо, що Антимонопольний комітет ще не виносив рішення щодо поданої повторно заяви про надання дозволу на купівлю "Більшовика" ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького.

Економічна правда