Приватизация за год принесла бюджету 5 млрд гривен

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В 2021 году от приватизации государственного имущества бюджет получил 5 млрд грн – больше всего за последние годы.

Об этом сообщил директор департамента приватизации Фонда госимущества Владислав Данилишин.

Так, в прошлом году от крупной и малой приватизации бюджет получил 5,098 млрд. грн, или 43% от плана.

Больше доходов принесла приватизация "Большевика" (1,43 млрд грн), Калушской ТЭЦ (801 млн грн), Львовской исправительной колонии (377,5 млн грн), Одессавинпрома (234,9 млн грн) и Дунаевского комбината хлебопродуктов (227,1 млн грн)

Несмотря на то, что такой показатель доходов от приватизации является наибольшим с как минимум 2014 года, он далек от заложенных 12 млрд грн на 2021 год.

Как подсчитали Слово и Дело, ежегодно правительство предусматривало в бюджете около 17 млрд грн от приватизации, однако такая сумма никогда не выполнялась и колебалась в пределах до 0,5 млрд грн. Исключениями были 2017 и 2020 годы.

Напоминаем:

В апреле 2021 года правительство разблокировало крупную приватизацию в Украине, однако с тех пор был продан только один из запланированных семи объектов. Им стал завод Большевик в Киеве, проданный связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого компании.

Следующим аукционом по крупной приватизации должно было стать АО ОГХК, однако в конце концов его переносили трижды.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривень при запланированных 400 миллионах гривень.

Экономическая правда