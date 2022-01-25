Новости 25 января: экстренная помощь из Беларуси, евробонды снова падают

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Об энергетике. Два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций выведены на ремонт

Впоследствии стало известно, что Беларусь 25 января оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.

О Дельте банке. Бывший мажоритарный владелец обанкротившегося в 2015 году "Дельта Банка" Николай Лагун перечисляет свою "зарплату" в размере 14 тысяч гривен в месяц на погашение долга перед государственным "Ощадбанком".

Соответственно долг в размере 4,5 миллиарда гривен банкир такими темпами будет выплачивать ориентировочно 27 тысяч лет.

О посылках. Верховная Рада на заседании 25 января поддержала законы, которыми увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за границы со 100 евро до 150 евро

О заимствованиях. Котировки украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов резко упали в понедельник, 24 января, и продолжили падение на торгах на следующий день

О застройках. Компания Сергея Тигипко через суд отменила арест земельного участка на улице Антоновича в Киеве, наложенный СБУ, где Денис Комарницкий и Александр Насиковский строят 115-метровый жилой комплекс

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