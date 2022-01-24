Новости 24 января: макрофинансовая помощь от ЕС, ситуация на мировых рынках
О помощи от ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.
О мировых рынках. Мировые рынки 24 января продолжили падение прошлой недели, а металлы и энергоносители, наоборот, активно растут - инвесторы ожидают решения ФРС 25 января и следят за ситуацией в Украине.
О ценах на газ. Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует, что нехватка газа на европейском будет продолжаться до 2025 года, в то же время из-за агрессии РФ цены вероятно обновят рекорды.
О "Большом строительстве". Компания "Автомагистраль-Юг" получила наибольшее финансирование из государственного бюджета на ремонт и строительство дорог в рамках программы "Большое строительство" в 2021 году.
О лекарствах за ковидную тысячу. С понедельника вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.
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Банки и инвестиционные компании массово упрощают доступ украинцев к западным фондовым рынкам. Почему сейчас, как будут работать приложения для торговли акциями, чем они отличаются и почему надо быть осторожными. (укр)
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