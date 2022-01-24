Цены на газ могут обновить рекорды, дефицит будет к 2025 году – Goldman Sachs

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Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует, что нехватка газа на европейском будет продолжаться до 2025 года, в то же время из-за агрессии РФ цены вероятно обновят рекорды.

Об этом сообщает Bloomberg.

А именно, санкции против российского "Северного потока-2" в результате эскалации военных действий со стороны РФ могут ограничить поставки газа на неопределенный период.

Банк по-прежнему предполагает, что газопровод приступит к работе во втором квартале года, однако допускает задержки в процессе утверждения. В таком случае запуск может произойти в конце года или позже.

Это приведет к ценовым скачкам. В Goldman прогнозируют, что котировки газа могут на короткое время вернуться к рекордным уровням в декабре (тогда цены пересекли 2200 долларов за тысячу кубов – ЭП) или даже опередить их.

Как объясняют аналитики инвестбанка, в случае эскалации рынок добавит значительную премию за риск к ценам на газ на фоне неопределенности по поставкам голубого топлива в регион.

Сокращение поставок российского газа, происходящее со второй половины 2021 года, может распространиться на летние месяцы.

"Но поскольку регион борется с энергетическим кризисом, Европейский Союз вряд ли будет блокировать любые потоки газа из России", - отмечают в Goldman.

В то же время, даже если уровень поставок Газпрома вернется к нормальному лету, европейский рынок будет оставаться в условиях дисбаланса по крайней мере до 2025 года. То есть, пока не заработает ряд строящихся сейчас проектов по сжижению газа.

Напоминаем:

Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 2000 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом. Торги закрылись отметкой более чем в 2200 долларов – абсолютным рекордом.

Федеральное сетевое агентство Германии в ноябре временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда