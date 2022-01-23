Минагро сократило количество компаний, которые могут получать "социальный" газ
Минагрополитики внесло изменения в перечень субъектов хозяйствования, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость и для которых ограничена наценка при поставке природного газа. Ранее в списке было 6851 компаний, в новом перечне таких 6516.
Об этом говорится в указе ведомства.
Компании из утвержденного перечня имеют право покупать газ по льготным тарифам, утвержденным правительством – для них также ограничена наценка при поставке природного газа.
В уведомлении не указываются причины такого решения.
Напоминаем:
Ранее Минагро расширило список производителей социально важных продуктов.
Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставках природного газа.
Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.
Представители ряда отраслей выступили с заявлениями, которые не могут стабильно работать в условиях рекордных цен на газ. В частности, речь идет о молочных компаниях и кондитерской отрасли.
Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.
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