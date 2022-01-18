Вторые торги "социальным" газом: производители продуктов купили еще 500 тысяч кубов

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На втором аукционе по продаже природного газа частной добычи предприятия соцсферы купили 510 тысяч кубомертов газа.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, на которой прошли торги.

Минимальная цена реализации – 5 412 грн, средневзвешенная – 12 141 грн, максимальная – 19 437 грн за тысячу кубометров.

Среди компаний, вышедших на торги: "Укрнафта", "ПГНК" Игоря Коломойского и партнеров, "Западнадрасервис" Зиновия Козицкого, "Куб-газ", "Системойлинженеринг", "Нефтепромышленная геология" и "Первая украинская газонефтяная компания" Николая Злочевского и др.

Всего за два дня на торги вышли 19 из 58 компаний.

УЭБ

Как сообщило 18 января Минагрополитики, к торгам допустили еще 9 производителей продовольственных товаров (хлебопроизводителей):

ООО "Васильковхлебпродукт";

ООО "Изюмский хлебокомбинат "Кулиничи";

ООО "Сладкий дом";

ООО "Люботинский хлебопродукт";

ООО производственно-коммерческая фирма "Марганецкий хлебозавод";

Физическое лицо-предприниматель Кириченко В. Л.;

ООО "Умань Хлеб Трейд";

ООО "Луцкий хлебокомбинат";

Физическое лицо-предприниматель Патяка И. В.

Напоминаем:

На первом аукционе по продаже природного газа предприятия соцсферы купили 1,3 млн кубометров газа.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда