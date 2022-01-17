Первые торги "социальным" газом: производители продуктов купили 1,3 миллиона кубов

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На первом аукционе по продаже природного газа предприятия соцсферы купили 1,3 млн кубометров газа.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, на которой прошли торги.

Компании, выходившие на торги с продажей газа, продали весь заявленный ресурс января.

Цены реализации: минимальная – 6 153,6 грн, средневзвешенная – 11 599,43 грн, максимальная – 17 769,91 грн за тысячу кубов.

УЭБ

Напоминаем:

Первые торги по продаже газа собственной добычи для социальных предприятий состоялись 17 января в 15:00.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда