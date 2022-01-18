Новости 18 января: нефть снова бьет рекорды, почему слабеет гривня

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О нефти. Цены на нефть поднимаются на фоне роста геополитического напряжения, Brent торгуется выше 87 долларов за баррель – на максимуме с октября 2014 года.

О курсе. Главной причиной возникновения перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

О долгах. Оператор газотранспортной системы заявляет о том, что из-за долгов операторов газораспределительных сетей и "Нафтогаза" может наступить кризис уровня чрезвычайной ситуации

Об играх. Компания Microsoft покупает одну из крупнейших игровых компаний Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов – это крупнейшая сделка в истории Microsoft.

Об Укрспецэкспорте. Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрала бывшему директору "Укрспецэкспорта" меру пресечения в виде содержания под стражей.

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