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Ексдиректора "Укрспецекспорту" взяли під варту

Вівторок, 18 січня 2022, 10:45

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрала колишньому директору "Укрспецекспорту" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Судове засідання відбувалось за відсутності підозрюваного, тож, після його затримання і не пізніше, ніж через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя вже за участю цієї особи розгляне питання про застосування обраного запобіжного заходу або його зміну", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Колишнього генерального директора державної компанії "Укрспецекспорт" Дмитра Перегудова НАБУ і САП підозрюють у заволодінні майже 23,5 млн доларів на контрактах з урядом Іраку.

За версією слідства, Перегудов мав на меті заволодіти частиною коштів, отриманих за вказаними контрактами, зловживаючи своїм займаним службовим становищем.

Економічна правда

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"Укрспецекспорт" суд

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