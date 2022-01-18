Ексдиректора "Укрспецекспорту" взяли під варту

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрала колишньому директору "Укрспецекспорту" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Судове засідання відбувалось за відсутності підозрюваного, тож, після його затримання і не пізніше, ніж через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя вже за участю цієї особи розгляне питання про застосування обраного запобіжного заходу або його зміну", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Колишнього генерального директора державної компанії "Укрспецекспорт" Дмитра Перегудова НАБУ і САП підозрюють у заволодінні майже 23,5 млн доларів на контрактах з урядом Іраку.

За версією слідства, Перегудов мав на меті заволодіти частиною коштів, отриманих за вказаними контрактами, зловживаючи своїм займаним службовим становищем.

Економічна правда