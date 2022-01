Microsoft купує ігрового гіганта Activision Blizzard за 70 мільярдів доларів

getty images

Компанія Microsoft купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно угоди, Microsoft заплатить 95 доларів за акцію одного з найбільших видавців ігор. Activision Blizzard відомий такими франшизами як Call of Duty, Diablo та World of Warcraft, а також іграми Hearthstone та Heroes of the Storm.

Поповнення колекції ігор Microsoft стабільно популярними продуктами від Activision допоможе компанії розширити пропозиції для консолі Xbox та краще конкурувати з PlayStation від Sony Corp.

Зазначається, що Activision тривалий час працює з Xbox. Найбільша франшиза компанії, Call of Duty, завдячує успіхом, зокрема, онлайн-платформі Xbox Live, яка дозволяє гравцям підключатися до багатокористувацьких матчів (мультиплеєра). Більшість ігор Activision випускаються на консолі Xbox.

"Ця угода прискорить зростання ігрового бізнесу Microsoft на мобільних пристроях, ПК, консолях і в "хмарі", а також забезпечить цеглини для метасвіту", — йдеться у заяві Microsoft.

Виконавчий директор Activision Боббі Котік продовжить обіймати свою посаду. Після закриття угоди бізнес буде підпорядковуватися очільнику Microsoft Gaming Філу Спенсеру.

Проти Activision Blizzard за останні місяці розпочато низку судових позовів зі звинуваченнями в ґендерній дискримінації та переслідуванні. Співробітники також наполягають на відставці Котіка, який очолює компанію ще з 90-х.

