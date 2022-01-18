Торги "социальным" газом для производителей продтоваров хотят проводить дважды в месяц

unsplash

Торги природным газом для производителей продтоваров, обладающих социальной значимостью, планируют проводить дважды в месяц.

Об этом на брифинге заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает "Укринформ".

"Мы планировали два раза в месяц производить аукционы. Первый аукцион уже состоялся, на нем реализовано 100% выставленного газа", - рассказал министр.

По его словам, такие аукционы обеспечат производителям продтоваров возможность получать газ по сниженным ценам.

Напоминаем:

На первом аукционе по продаже природного газа предприятия соцсферы купили 1,3 млн кубометров газа.

На втором аукционе по продаже природного газа частной добычи предприятия соцсферы купили 510 тысяч кубомертов газа.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").