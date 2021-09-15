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Уряд виключив 5 обленерго із переліку на приватизацію

Середа, 15 вересня 2021, 16:40
 
фото: урядовий портал

Кабмін виключив 5 обленерго із переліку об’єктів великої приватизації держвласності - йдеться про ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельницькобленерго".

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні 15 вересня.

Документ передбачає виключення зі списку об’єктів великої приватизації державної власності державні пакети акцій ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго",і АТ "Хмельницькобленерго".

Водночас Фонду держмайна доручили вжити заходів щодо припинення приватизації державних пакетів акцій ПАТ "Черкасиобленерго" ((у розмірі 46%), АТ "Сумиобленерго" (у розмірі 25%), АТ "ДТЕК Одеські електромережі" (у розмірі 25%).

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Нагадуємо:

Своїм указом президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів та Фонду держмайна виключити з переліку об'єктів приватизації державні обленерго та передати їх в управління Міненерго.

Економічна правда

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Кабмін приватизація обленерго

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