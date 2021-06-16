Фонд держмайна переніс на перше півріччя 2022 року приватизацію ОПЗ

Приватизація 6 обленерго, які залишилися у власності держави, та Одеського припортового заводу (ОПЗ) перенесена з другого півріччя 2021 року на перше півріччя 2022 року.

Про це на форумі "Україна. 30. Економіка без олігархів" заявив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до оновленого графіка, який представив Єлейко, конкурси з продажу обленерго повинні відбутися в лютому наступного року, а до кінця квітня - ОПЗ.

За його словами, наприкінці літа 2021 року планується конкурс з продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), до кінця вересня - Першого Київського машинобудівного заводу (раніше - завод "Більшовик"), до кінця листопада - столичного "Президент-готелю".

Відповідно до представленого графіка, приватизація "Центренерго" має відбутися в першому кварталі 2022 року.

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Президент Володимир Зеленський, коментуючи приватизацію, заявив, що держава повинна позбавитись максимально всього, а у стратегічних підприємствах має бути державно-приватне партнерство.

Також Зеленський сказав, що на сьогодні ОПЗ і Центренерго готові до приватизації.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про заплановане чотирикратне зростання надходжень до держбюджету від приватизації в 2021 році порівняно з 2020 роком.

Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.

У березні 2020 року повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставленняна конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.