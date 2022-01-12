У Зеленского ожидают три больших приватизации в 2022 году

фонд госимущества

В Офисе президента ожидают увидеть приватизацию трех крупных предприятий в 2022 году.

Об этом замглавы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Прежде всего, речь идет о приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК), аукцион по которой переносили трижды в 2021 году. Также в ОП планируют в этом году продать Центрэнерго и Одесский припортовый завод.

Шурма признал, что накоплен определенный уровень недоверия, сдерживающий стратегических инвесторов. При этом, по его мнению, "первые десять объектов у нас приобретут дешевле, чем они теоретически могли бы стоить".

"Например, на ОГХК не придет Rio Tinto (британско-австралийская компания, вторая крупнейшая в мире горнорудная корпорация - ЭП) или кто-то из крупных добывающих компаний - они видят определенные риски", – считает Шурма.

Он добавил, что для государства такой сценарий все равно выгоднее, чем держать такие компании в государственной собственности и чтобы они постепенно угасали. Ведь даже при продаже по невысокой цене будут сохраняться рабочие места, будет увеличиваться объем экспорта и продажи на внутреннем рынке.

Напоминаем:

В Фонд государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", запланированном на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся. Таким образом, приватизацию перенесли в третий раз.

Кабинет Министров в ноябре возобновил НАК "Энергетическая компания Украины", вместе с госшахтами ей передадут акции "Центрэнерго" с целью приватизации в будущем.

Приватизация оставшихся 6 облэнерго в собственности государства и Одесского припортового завода (ОПЗ) планируется на первое полугодие 2022 года. В то же время приватизацию облэнерго правительство впоследствии отменило.

Экономическая правда