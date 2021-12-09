Новости 9 декабря: НБУ повысил учетную ставку, инфляция замедлилась

О ставке. Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5% до 9%.

Об инфляции. В ноябре 2021 года инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,3%, при этом инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем этого года выросла на 0,8%.

О ценах на газ. Потребителям, оказавшимся без поставщика газа, "Нафтогаз" будет поставлять голубое топливо по льготному тарифу в 7,96 грн/куб.

О Evergrande. Китайский застройщик Evergrande впервые объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.

Об арбитраже на 70 млн евро против Украины. Производитель электроэнергии из возобновляемых источников SREW N.V. обратился в международный арбитраж с требованиями к Украине как минимум на 70 млн евро.

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Схемы на 140 миллиардов: как бизнес уклоняется от налогов с зарплат

Зарплаты в конвертах, выплата вознаграждения через дивиденды и трудоустройство ФЛП. Какие схемы использует бизнес для уменьшения налоговой нагрузки? (укр)