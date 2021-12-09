В ноябре инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,3%: как изменились цены

unsplash

В ноябре 2021 года инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,3%, при этом инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем этого года выросла на 0,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

С начала года цены на потребительские выросли на 9,4%.

Базовая инфляция в ноябре 2021г. по сравнению с октябрем 2021 г. составила 0,8%, с начала года – 7,4%.

При этом цены на продукты питания за месяц выросли на 1,2%, за год – на 13,9%.

Против октября этого года овощи подорожали на 7,8% (против ноября 2020-го – на 11,9%).

Молоко – на 2,9% (10,1% – в годовом измерении). Хлеб и хлебопродукты – на 2,3% против октября, на 16,6% – в годовом измерении.

Сыр и творог – на 2,2% против октября, на 9,8% против ноября прошлого года, макаронные изделия – на 1,7% против прошлого месяца, на 10,5% – в годовом измерении.

При этом, фрукты против предыдущего месяца подешевели на 7,6%, в годовом исчислении – на 6,4%.

Подсолнечное масло в ноябре этого года по сравнению с октябрем подешевело на 0,5%, однако в годовом исчислении выросло в цене на 47,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6% порты октября (на 9,7% против ноября 2020 года), на одежду и обувь - упали на 2,1% (против октября этого года) и на 4,5% в годовом исчислении.

"Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в ноябре не изменились, но за год выросли на 10%", – добавляют в Госстате.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5% до 9%.

Инфляция в октябре пошла вниз после семи месяцев роста подряд и составляkf 10,9% в годовом измерении, больше выросли цены на овощи, хлеб и газ.

Национальный банк в октябре принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. У НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Экономическая правда